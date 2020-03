Une saison 2 de «Locke & Key» officiellement commandée

Netflix vient de commander une saison 2 de la série «Locke & Key» après le lancement du premier chapitre le 7 février dernier.

Une bonne nouvelle partagée par la plate-forme de streaming sur les réseaux sociaux, et par la voix de Brian Wright, vice-Président des séries originales chez Netflix. «Inspiré de l’incroyable roman graphique de Joe Hill et Gabriel Rodriguez, Locke & Key a réussi à captiver le public à chaque rebondissement. Nous sommes très fiers de contribuer à cette série et très impatients de voir ce que nous réservent Carlton Cuse, Meredith Averill et toute l’équipe pour la saison 2», déclare-t-il dans un communiqué.

Dans ce deuxième chapitre, «la fratrie Locke devra faire face à de grands défis en tant que nouveaux Gardiens des clés», précise Netflix.

Open for a surprise. pic.twitter.com/Sa1diovN8q — Netflix France (@NetflixFR) March 30, 2020

Adaptation des comics éponymes de Joe Hill et Gabriel Rodriguez, Locke & Key suit l’histoire des trois enfants Locke qui, avec leur mère, emménagent dans une ancienne demeure familiale suite au décès mystérieux de leur père. Ils découvrent rapidement que des clefs sont cachées dans la maison, et que celles-ci pourraient leur permettre d’éclairer sous un nouveau jour la mort de ce dernier. Mais une créature maléfique a été réveillée par leur présence. Et souhaite récupérer les clefs.