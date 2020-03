«Au royaume des fauves» : la série documentaire qui captive les États-Unis (SPOILERS)

La série documentaire «Au royaume des fauves» s’est imposée comme le nouveau phénomène télévisuel du moment aux États-Unis, où elle génère des discussions enflammées sur les réseaux sociaux.

Mis en ligne le 20 mars dernier sur Netflix, «Au royaume des fauves» est devenu le parfait programme à «binger» pendant la période de confinement, aussi bien outre-Atlantique qu’en France. Les sept épisodes de la série explorent la vie de Joe Exotic (né Joseph Schreibvogel, ndlr), un homme passionné par les félins à la tête d’un zoo de bord de route dans l’État d’Oklahoma, grands amateurs de drogues, d’armes à feu et d’explosifs, marié à deux hommes (bien) plus jeunes que lui, et arborant fièrement sa coupe mulet. Il est également musicien à ses heures perdues, avec plusieurs morceaux de musique country à son actif, dont certains sont accompagnés de clips «fait maison».

Presque aussi addictive que Making a murderer ou Wild wild Country, Au royaume des fauves plonge au cœur de l’Amérique rurale à travers l’histoire de Joe Exotic, sa personnalité fantasque, sa soif de célébrité, ses relations avec d’autres passionnés de félins tout aussi étranges que lui (notamment un ancien baron de la drogue qui aurait inspiré le personnage de Tony Montana dans Scarface, et un gourou polygame), et surtout, sa rivalité toxique avec Carol Baskin, défenseur de la cause animale et propriétaire d'une réserve pour félins, qui menace son activité en y dénonçant la maltraitance animale et le commerce illégal de félins qui y serait pratiqué.

Une relation teintée de haine qui conduira à l’arrestation de ce dernier pour complot d’assassinat, entre autres chefs d’inculpation. Pour pimenter le tout, on découvre que Carole Baskin n’est pas au-dessus de tout reproche, puisqu’elle profite de sa réserve pour félins pour réaliser d’importants profits (les visiteurs payent pour y entrer), tout en bénéficiant du travail non-rémunéré d’une armée de bénévoles. Elle est également soupçonnée d’avoir joué un rôle actif dans la disparition de son ancien mari – qui était millionnaire – dont personne n’a plus retrouvé la trace deux mois après que celui-ci ait affirmé par écrit aux autorités locales avoir reçu des menaces de mort de sa femme, et confirmé à des membres de sa famille qu’il souhaitait divorcer.

Un succès colossal aux États-Unis

Outre-Atlantique, Au royaume des fauves est devenue presque aussi virale que le coronavirus (désolé). Les talks-shows américains enchaînent les références à la série documentaire, et les stars donnent leur avis sur les réseaux sociaux, certains prenant la défense de Joe Exotic, comme la chanteuse Cardi B qui a proposé sur Twitter – où Au royaume des fauves était un des sujets les plus discutés le week-end dernier aux États-Unis – de lancer une cagnotte afin qu’il soit libéré de prison.

Bout to start a gofundme account for Joe .He shall be free. — iamcardib (@iamcardib) March 28, 2020

On notera aussi l’hommage de Jared Leto à Joe Exotic via son compte Instagram, où il apparaît dans une tenue colorée de cowboy, avec un lion en peluche dans les bras.

Malgré sa condamnation en janvier dernier à une peine de 22 ans de prison, Joe Exotic voit grossir une vague de soutien plus imposante à mesure que les jours passent. Une tendance qui inquiète le réalisateur de la série documentaire, Eric Goode. «Je trouve cela un peu inquiétant que les gens terminent la série documentaire avec le sentiment que Joe Exotic devrait être libéré de prison», confesse-t-il dans l’émission Good Morning America.

Selon lui, Joe Exotic, bien qu’il soit derrière les barreaux, est ivre de joie de découvrir les réactions des téléspectateurs. «Il est absolument aux anges à propos de la série et l’idée d’être enfin célèbre. Il est dans une cage actuellement, et bien évidemment, il va s’en servir pour dire qu’il comprend mieux ce qu’il a fait subit à ces animaux. Mais je reste très méfiant quand il dit qu’il regrette ce qu’il a fait», explique Eric Goode au site du Los Angeles Times.

Phénomène télévisuel exacerbé par les mesures de confinement, Au royaume des fauves n’a pas fini d'enflammer les débats aux États-Unis. Et de faire le bonheur de Netflix.