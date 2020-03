Booba, Maes, Black M, PNL... Quand les rappeurs se mobilisent contre le coronavirus

Face à l'épidémie de coronavirus qui touche la France, de nombreux artistes se mobilisent. Et les rappeurs ne sont pas à la traîne à ce niveau.

A commencer par l'un des plus connus d'entre eux : Booba. Confiné chez lui à Miami, le rappeur originaire de Boulogne-Billancourt a lancé sa propre émission sur le coronavirus, «Corona Time». Diffusé sur IGTV, l'application d'Instagram, ce programme propose aussi bien des reportages que des entretiens, comme avec Bernard Squarcini, ancien directeur du centre du Renseignement Intérieur.

Le «Duc» de Boulogne enchaîne également les vidéos, notamment avec ses enfants, pour rappeler l'importance du confinement et du respect des gestes barrières. «Le but c'est d'utiliser mon following pour sensibiliser les gens, les inciter à rester chez eux, a-t-il expliqué ce mardi 31 mars sur Europe 1. Tout le monde devrait faire la même chose, chanter c'est bien mais sauver des vies c'est mieux.»

Une position partagée également par les frères du groupe PNL. En story sur son compte twitter, N.O.S. a ainsi appelé ses followers à faire attention. «Prenez ce virus au sérieux. Il tue, on en est convaincu. Sortez le moins possible», a-t-il assuré.

Un message également relayé par son grand frère Ademo qui, dans cette période difficile, en a profité pour demander à ses fans de penser aux sans domicile fixe, de «leur donner tout ce que vous pouvez».

De son côté, Black M a décidé de lutter à sa façon contre le coronavirus en lançant le #FreeStyleConfinéChallenge. «Comme on est confinés, vous aussi, j’attends vos freestyles, vos vidéos de danses [...] etc., soyons créatifs!», a-t-il expliqué sur son compte Instagram. Un défi relevé notamment par son ami, l'humoriste Kev Adams.

Autre initiative, celle de Gradur, le rappeur de Roubaix, qui participe à l'opération Big Action de la radio NRJ en mettant aux enchères son disque d'or, afin que les sommes récoltées soient reversées à l'association SPS (Soins aux Professionnels en Santé).

Au-delà, de ces initiatives particulières, nombreux sont les autres rappeurs, comme Maes, Jul ou encore Soprano, qui, sans forcément faire de long messages, profitent de leur notoriété pour appeler à la vigilance, saluer le rôle des personnels soignants ou appeler aux dons.