Confinement : Le temps passé devant la télévision explose chez les Français

Selon les chiffres publiés par Médiamétrie, le temps passé devant la télévision a explosé au mois de mars, atteignant une durée globale quotidienne de 4h29. Soit son plus haut niveau historique.

Une hausse exponentielle expliquée par les mesures de confinement de la population en France depuis la mi-mars. A titre de comparaison, la durée d’écoute de la télévision par jour en mars 2020 est supérieure à 44 minutes par rapport à mars 2019, et de 39 minutes par rapport à février 2020.

Toutes les tranches d’âges sont concernées selon Médiamétrie, notamment les 15-34 ans, dont la consommation de télévision pointait largement à la baisse ces dernières années, qui ont regardé la télévision en moyenne 2h15 en mars 2020, contre 1h41 par jour, un an auparavant. La hausse est encore plus prononcée chez les personnes âgées, puisque les plus de 50 ans ont passé 6h19 devant leur poste de télévision sur la période, soit une hausse de 54 minutes par rapport à l’an dernier.