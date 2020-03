Coronavirus : les grandes maisons d'opéra et de classique mettent leurs concerts et archives en ligne

La Philharmonie de Paris, l'Opéra de Paris, le Metropolitan opéra de New-York... Face à la crise du Coronavirus et l'obligation de fermer leurs portes au public, les grandes institutions lyriques, les maisons d'opéra et les grandes salles de concert multiplient les initiatives pour garder un lien avec leur public, même à distance, en mettant gratuitement en ligne les captations de leurs spectacles, conférences, et concerts, parmi les plus beaux et prestigieux au monde. De quoi s'offrir, en plein confinement, de belles séances de découverte ou du rattrapage.

L'opéra de paris met en ligne un nouveau spectacle tous les six jours

Les spectateurs en ligne vont pouvoir profiter d'une programmation luxueuse sur le site de l'opéra de Paris. Un nouveau spectacle est ainsi, à partir de mardi 17 mars, à 19h30 (comme une vraie soirée à l'opéra), proposé gratuitement au visionnage, pour une durée de six jours, avant d'être remplacé par un autre. Et c'est l'opéra «Manon», de Jules Massenet, qui ouvrira le bal, alors qu'il devait à l'origine être diffusé dans les cinémas, et présenté sur scène jusqu'au 10 avril.

L'opération est déjà prévue pour durer jusqu'en mai, et deux autres oeuvres, aussi sublimes qu'incontournables, sont déjà disponibles : le ballet «Giselle», présenté en début d'année, et l'opéra «Les Indes galantes», superbe chef d'oeuvre signé Rameau. Jusqu'au 5 avril, c'est le classique du ballet «Le Lac des Cygnes» qui est proposé, tandis que le revigorant «Barbier de Séville» prendra sa suite jusqu'au 12 avril. A noter que le dispositif «3eme scène», qui propose des sujets ou interviews décalées et originales autour de l'univers lyrique, filmés par des artistes de renom, de tous les âges et issus de tous les univers, est toujours proposé, comme tout le reste de l'année, au public.

La philharmonie offre ses concerts et conférences

Concerts symphoniques prestigieux, comme celui du Philharmonique de Munich, dirigé par Valery Gergiev sur les oeuvres de Strauss et Malher, répertoire baroque, à l'image du sublime programme concocté par William Christie et les Arts Florissants, la Philharmonie de Paris regorge d'archives enregistrées en live, des plus grandes formations et artistes issus de l'univers de la musique classique et ancienne. Mais le site comporte d'autres pépites, que les emplois du temps de chacun empêchent souvent de découvrir. Les conférences et rencontres sont aussi proposées. L'occasion d'écouter des personnalités rares telles que le chef d'orchestre et pianiste Daniel Barenboïm, la sociologue Nathalie Heinich, ou encore le philosophe Jean-Luc Nancy, venu parler du sens musical. Enfin, un onglet «Extra» propose des regards décalés sur les métiers artistiques, sur les sons de la nature, ou encore sur les femmes cheffes d'orchestre.

le met de new-york propose une programmation quotidienne

La presitigieuse maison lyrique New-Yorkaise prend elle aussi les devants pour proposer aux amateurs de découvrir tranquillement installé dans son canapé des productions de haute volée. Et que le public hexagonal se réjouisse, c'est avec l'opéra Carmen, de Bizet, avec notre Roberto Alagna national à la distribution, que le MET ouvre sa série, visible en France dès mardi 17 mars, de 00h30 à 20h30. Les prochains rendez-vous quotidiens proposés seront tous issus du catalogue d'archives du dernier quart de siècle.

Le philharmonique de berlin offre l'abonnement à sa plate-forme

Dans le même souci d'accompagner son public, l'orchestre philharmonique de Berlin, le «Berliner Philharmoniker» (l'une des plus belles formations au monde), met gratuitement à disposition l'accès à sa «Salle de concert digitale», payante en tant normal.

Il suffit pour cela d'aller sur la page dédiée, et d'y taper le code BERLINPHIL après inscription pour un accès libre, et ce pour une durée de 30 jours. Attention, cette inscription n'est possible que jusqu'au 31 mars. Ensuite, les amateurs pourront profiter de pas moins de 600 concerts orchestraux enregistrés dans les dix dernières années.

l'opéra national de vienne propose une soirée d'opéra quotidiennement

Là aussi, le directeur de l'Opéra de Vienne Dominique Meyer veut garder l'illusion d'une institution toujours en activité malgré les confinements. Chaque soir sera donc proposé une représentation gratuitement. Avec la volonté de coller le plus possible à l'agenda qui était prévu. «Falstaff» de Verdi, «L'or du Rhin» de Wagner, «Tosca» de Puccini... Là aussi, les propositions sont allèchantes, avec l'avantage de pouvoir lever le nez de son écran pour profiter uniquement de la musique. Le début de chaque diffusion est à 19h, heure de Vienne.

L'orchestre philharmonique d'helsinki continue de proposer ses concerts...toute l'année

Sans doute moins connu du très grand public, l'orchestre philharmonique d'Helsinki propose de son côté, coronavirus ou pas, un accès libre aux captations de ses concerts, sur une plate-forme pratique et fonctionnelle, «HKO Screen», avec là aussi, de belles pépites. Les programmes sont intelligents, la présentation pratique, et le choix très large, du baroque à la musique contemporaine. Une bonne habitude à prendre et à conserver après le retour à une vie normale.

