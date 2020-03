Elton John récolte plus de 7 millions d'euros avec son festival virtuel

Diffusé sur la chaîne Fox et sur l’application et les ondes de iHeart Radio, le concert de charité «The iHeart Living Room Concert for America», présenté ce week-end par Elton John a, selon Variety, permis de récolter huit millions de dollars (soit 7,3 millions d’euros environ) pour des associations caritatives comme Feeding America et First Responders Children's Foundation, qui aident les familles les plus démunies face à l’épidémie de coronavirus aux Etats-Unis.

«Il y a des médecins, des infirmières et des scientifiques au front. Ils sont la preuve vivante que la plupart des super-heros ne portent pas de capes», a déclaré Elton John, animateur du show qui a alterné hommages aux personnels soignants et musique live.

«Je n'aurais pas imaginé il y a dix jours que nous organiserions un concert aux heures de grande écoute, sans planification ni préavis, avec une aussi grande réussite», a déclaré Charlie Collier, PDG de Fox Entertainment. «Nous vivons un moment où rassembler les gens est vraiment important.»





Des stars filmées chez elles

Réunis par webcams interposées pour la bonne cause, Elton John, Mariah Carey, Backstreet Boys, Camilla Cabello ou encore Billie Eilish ont proposé des performances en direct depuis leur studio d’enregistrement, leur salon et même leur cuisine.

Voici quelques-unes des prestations :

Alicia Keys

Elton John

Mariah Carey

Backstreet Boys

Billie Eilish

Il est possible de revoir l’émission dans son intégralité dans cette fenêtre qui relance le programme en boucle :