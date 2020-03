La série documentaire sur Michael Jordan «The Last Dance», dès le 20 avril sur Netflix

Attendue pour le mois de juin prochain, la série documentaire en dix épisodes «The Last Dance», consacrée à la dernière saison de Michael Jordan sous le maillot des Chicago Bulls, sera finalement disponible aux Etats-Unis le 19 avril, et dès le lendemain en France, sur Netflix.

Une information confirmée la nuit dernière sur le site du New York Post, qui a suscité l’enthousiasme chez tous les fans. Un sentiment de joie partagé par LeBron James lui-même sur Twitter.

April 19th can’t come fast enough. I CAN NOT WAIT!! Yessir! #LastDance — LeBron James (@KingJames) March 31, 2020

«Le 19 avril ne peut pas arriver assez vite. JE SUIS IMPATIENT», a tweeté la star des Los Angeles Lakers dont l’admiration pour Michael Jordan – qui est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps – n’est un secret pour personne. Les deux premiers épisodes de The Last Dance seront diffusés aux États-Unis sur la chaîne sportive ESPN le 19 avril. Netflix, qui détient les droits de diffusion à l’international, les mettra en ligne dès le lendemain sur sa plate-forme.

Pourquoi cette décision d’ESPN ? Alors que l’épidémie de coronavirus frappe durement les États-Unis et le reste du monde depuis des semaines, et que la quasi-totalité des événements sportifs sont à l’arrêt en cette période de confinement de la population, la chaîne américaine a accepté de répondre favorablement aux multiples sollicitations des fans via les réseaux sociaux qui n’ont cessé de demander à ESPN, à Disney (propriétaire de la chaîne), à Netflix, à Michael Jordan, à la NBA, ou encore aux équipes de production du documentaire, d’avancer sa date de diffusion. Une pression populaire massive qui a finalement porté ses fruits.

«Dans cette période où la société est privée de retransmissions sportives, les téléspectateurs cherchent toujours à se tourner vers le monde du sport pour s’échapper et vivre une expérience collective. Nous avons entendu les appels des fans d’avancer la date de diffusion de cette série documentaire, et nous sommes heureux d’annoncer que nous avons réussi à accélérer notre agenda de production pour y parvenir», explique ESPN dans un communiqué.

«Ce projet célèbre un des meilleurs joueurs et une des plus grandes dynasties qui n’aient jamais existés, et nous espérons que cette expérience télévisuelle commune puisse venir combler le rôle souvent joué par le sport dans nos vies, à savoir raconter une histoire qui nous captivera tous, et pas seulement les fans de sports», poursuit-elle.

De quoi ça va parler ?

Avec la saison 1997-1998 en fil rouge, avec des images inédites encore jamais dévoilées à la télévision, cette série documentaire reviendra sur la jeunesse de Michael Jordan, ses premières années aux Bulls, les difficultés rencontrées avant son premier titre en 1991, sa première retraite des parquets à l’été 1993, et la domination de la franchise sur le reste de la NBA qui a suivi avec 6 titres en 8 saisons pour le club de Chicago. Un chemin vers le statut de légende semé d’embuches et des moments de pur bonheur.

Pour illustrer l’impact énorme de cette dynastie sur la NBA, et le monde du sport en général, la série documentaire peut compter sur les témoignages de personnalités de premier plan, dont Michael Jordan, Scottie Pippen, Steve Kerr, Dennis Rodman, et leur coach, Phil Jackson. L’ancien président Barack Obama, le regretté Kobe Bryant, le grand patron de la NBA Adam Silver, Magic Johnson, Charles Barkley, mais aussi Justin Timberlake et le journaliste Bob Costas, seront également présents.

«Michael Jordan et les Bulls des années 1990 n’étaient pas seulement des superstars du sport, ils étaient aussi un phénomène international», souligne Jason Hehir, le réalisateur. «Participer à The Last Dance était une incroyable opportunité d’explorer l’impact d’un homme et d’une équipe. Pendant près de trois ans, nous avons cherché le meilleur moyen de présenter de la manière la plus juste possible cette dynastie historique et de révéler l’humain qui se cache derrière cette image de héros sportif. J’espère que les téléspectateurs prendront autant de plaisir à regarder notre série documentaire que nous en avons eu à la faire», conclut-il.