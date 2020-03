La série humoristique «Péplum» revient sur M6 le 21 avril

La mini-série humoristique «Péplum» revient avec deux épisodes inédits de 52 minutes le 21 avril prochain, à 21h05, sur M6.

Baptisée «La folle histoire du mariage de Cléopâtre», cette comédie «Rome-antique» verra Jonathan Lambert reprendre le rôle de l’Empereur romain Maximus. Alors que ce dernier accueille Cléopâtre, la Reine d’Égypte, son conseiller Faustus – qui est déjà au bout du rouleau – va tout mettre en œuvre pour que son patron épouse la souveraine. Une mission particulièrement difficile, surtout quand une multitude d’événements peu réjouissants viennent compromettre ses plans.

Après un lancement en 2015, suivi d’un téléfilm diffusé en juillet dernier, «Péplum» revient sur M6 avec deux épisodes inédits de 52 minutes hilarants. Jonathan Lambert est accompagné au casting par Michelle Laroque (dans le rôle de sa mère), Elie Semoun, Nadia Roz, Eric Elmosnino, Julie Ferrier, Baptiste Lecaplain ou encore Bruno Lochet.

Retrouver #PEPLUM et « PEPLUM la folle histoire du mariage de Cléopâtre » avec #jonathanLambert et @nadiaroz, respectivement le mardi 14 avril à 21h05 et mardi 21 avril à 21h05 sur @M6 pic.twitter.com/1LBI9BTmUF

— M6Pro (@M6pro) March 31, 2020