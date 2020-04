«Empire» : le confinement prive la série musicale d'épisode final

L’arrêt des tournages pour lutter contre l’expansion du coronavirus entraîne de nombreuses perturbations dans le calendrier des séries. Parmi celles impactées, «Empire» n’aura pas d’ultime épisode à proposer aux fans.

La sixième et dernière saison d’«Empire» s’achèvera plus tôt que prévu, le 21 avril prochain, avec le 18e épisode de la saison 6. Cette toute dernière saison devait initialement comporter 20 épisodes.

La chaîne Fox, qui la diffuse actuellement, a révélé l'information ce mardi 31 mars en diffusant une bande-annonce à la fin du 15e épisode, demandant aux téléspectateurs de se «préparer pour les trois derniers épisodes choquants d’'Empire’».

Selon Deadline, le 18e épisode est le dernier à avoir été enregistré en intégralité avant l’interruption des tournages. Le site spécialisé précise cependant que quelques scènes du 19e épisode, tournées avant la mise en place des mesures sanitaires et l'arrêt de la production, pourraient être intégrées.

A noter que cette fin prématurée pourrait ne pas mettre un point définitif à la franchise, puisque les créateurs du show se seraient, toujours selon Deadline, montrés partants pour un spin-off autour du personnage de la matriarche, Cookie Lyon.

Pour mémoire, la série «Empire» est un drame familial sur fond de guerre de succession impitoyable et de hip-hop. Elle met notamment en scène Terrence Howard et Taraji P. Henson. Au casting jusqu’à la saison 5, l’acteur Jussie Smollett avait quitté la série après avoir été accusé d'avoir mis en scène son agression homophobe et raciste.