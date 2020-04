Éric Cantona dans la mini-série «Dérapages» sur Arte le 23 avril

Pour son premier rôle dans une série télévisée avec «Dérapages», Éric Cantona incarne un ancien cadre usé par six années de chômage, prêt à tout pour sortir de la précarité qui menace son existence.

Adaptation par Pierre Lemaître de son roman Cadres noirs, dont la réalisation a été confiée à Ziad Doueriri (Baron noir), Dérapages raconte l’histoire d’Alain Delambre, un ancien directeur des ressources humaines d’une PME proche de la soixantaine. Cela fait six ans qu’il est chômage, et accumule les petits boulots pour essayer de survivre dans l’espoir de retrouver, un jour, un vrai poste. Les humiliations quotidiennes, et sa dépression, l’ont rendu invivable pour ses proches. Quand Alain se voit proposer un poste par une entreprise prestigieuse, il accepte sans broncher.

Sa mission : participer à un jeu de rôle sous la forme d’une prise d’otages afin de permettre le recrutement d’un cadre qui, plus tard, sera chargé de licencié plus d’un millier de salariés sur un des sites de l’entreprise. Mais le scénario prévu va rapidement sortir de ses rails.

Un thriller social intense

Déclinée en six épisodes, Dérapages bénéficie de la plume experte de Pierre Lemaître (Prix Goncourt pour Au revoir là-haut en 2013) qui, avec la scénariste Perrine Margaine, signe un thriller social d’une rare intensité narrative. Le tout en usant de thèmes très actuels dans la société contemporaine, comme la précarité, le monde impitoyable des grandes entreprises, ou encore la corruption et l’évasion fiscale.

Dans le rôle de l’ancien DRH en colère, Éric Cantona prend un plaisir manifeste à incarner à merveille cet homme porté par l’énergie du désespoir. «J’ai adoré ce personnage. Quelle trajectoire, du début à la fin ! C’est rare de se voir offrir un rôle comme celui-là, qui propose de traverser une telle diversité d’émotions, d’univers. Je ne sais pas si cette chance se représentera. C’était aussi la première fois que je jouais dans une série, un format idéal pour faire exister cette densité», confie l’ancien footballeur.

Il est accompagné à l’écran par un Alex Lutz tout aussi inspiré dans le rôle du PDG d’une multinationale. Gustave Kervern y joue Charles, un compagnon de galère d’Alain (et hackeur à ses heures), ou encore Suzanne Clément. Intense, rythmée, et surprenante dans ses rebondissements et les manipulations qu’elle met en scène, Dérapages s’impose comme une série française de haut niveau.

Dérapages, disponibles sur Arte.tv en intégralité dès le 16 avril, et sur Arte le 23 avril prochain à 20h55.