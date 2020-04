Soirée spéciale Covid-19 sur CNEWS : Didier Raoult et la chloroquine peuvent-ils sauver le monde ?

Ce mercredi 1er avril, CNEWS proposera une soirée spéciale dédiée à l'infectiologue et professeur de microbiologie spécialiste des maladies infectieuses tropicales émergentes, Didier Raoult, dont le traitement pour contrer le Covid-19, la chloroquine, fait en ce moment débat dans la sphère scientifique mais aussi politique.

A partir de 21h, «Didier Raoult et la chloroquine peuvent-ils sauver le monde ?» reviendra sur la personnalité atypique du Professeur, et dévoilera notamment un extrait radiophonique de 2015, dans lequel il évoquait un virus qui ferait de nombreux morts en Chine et qui aurait pour conséquence de semer le trouble dans le monde entier.

Le Professeur Raoult avait-il envisagé le Coronavirus avant tout le monde ? Comment aurait-il trouvé le remède miracle contre le Covid-19 ? Pourquoi est-il tant sous le feu des critiques ? Qui sont ses détracteurs ? La chloroquine peut-elle être efficace ? En cette période de «guerre», Didier Raoult est-il l’homme de la situation ? Autant de questions que l'enquête de CNEWS à 21h, puis «Soir Info» présenté par Thomas Hugues à 22h10, vont traiter ce soir.