Tiger King : Les acteurs se battent pour jouer dans l'adaptation en série

Avant même que la série documentaire «Tiger King» n’enflamme les États-Unis suite à sa mise en ligne le 20 mars dernier, un projet d’adaptation en série télévisée d’un podcast baptisé «Joe Exotic : Tiger King» était déjà en préparation.

C’est en novembre dernier que le site américain Variety révélait qu’une adaptation dirigée par Universal venait d’être lancée, avec Kate McKinnon en tête d’affiche. La comédienne, bien connue des amateurs de l’émission Saturday Night Live et récemment aperçue au générique du film Yesterday de Danny Boyle, y incarnera le rôle de Carole Baskin, une femme au passé trouble à la tête d’une réserve pour fauves en Floride et ennemie jurée de Joe Exotic, propriétaire d’un zoo de félins dans l’État d’Oklahoma. Un conflit au cœur de la série documentaire Au royaume des fauves, qui réalise actuellement un carton d’audience sur Netflix.

L’adaptation de cette histoire en série télévisée était passée quasiment inaperçue au moment de l’annonce. Mais la fascination autour de cette série documentaire depuis sa mise en ligne sur la plate-forme de streaming – principalement aux États-Unis – vient de propulser ce projet de fiction comme un des plus attendus outre-Atlantique. A tel point que les acteurs eux-mêmes se disputent la distribution des rôles.

C’est ainsi que Dax Shepart (Scrubs) et Edward Norton (Fight Club) se sont interpellés sur Twitter pour savoir lequel des deux convenait le mieux dans le rôle de Joe Exotic.

If I don't get cast as Joe Exotic in the eventual biopic, Hollywood is broken.

«Si je ne passe pas le casting pour le rôle de Joe Exotic pour un éventuel biopic, cela signifie que rien ne va plus à Hollywood», a tweeté l’acteur. Un message auquel Edward Norton a rapidement répondu.

Um, step aside, pal. You’re way too young and buff and you know it. You could probably pull off Maldonado still, actually. Wouldn’t that be fun?

— Edward Norton (@EdwardNorton) March 26, 2020