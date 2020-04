Une date pour la suite de la saison 4 de «Rick & Morty»

Après une première partie de 5 épisodes diffusée en novembre dernier, la saison 4 de «Rick & Morty» dévoilera la suite à partir du 4 mai sur Adult Swim France.

Ces épisodes inédits, baptisés «Les 5 autres», seront disponibles tous les lundis en US+24 à 9h en version sous-titrée, et à la demande sur la plate-forme de la chaîne ou via myCANAL. Ils seront également diffusés sur Adult Swim France, toujours le lundi, à 23h.

Succès publique et critique, «Rick & Morty» suit les aventures d’un garçon timide et influençable prénommé Morty, et de son grand-père, Rick Sanchez, un scientifique aussi génial qu’insolent, dans leur vie quotidienne rythmée par des voyages inter-dimensionnelles complètement déjantés.