«Koğuştaki Mucize» : C'est quoi ce film qui fait pleurer tout le monde ?

Carton en Turquie en 2019, «7. Koğuştaki Mucize» fait en ce moment beaucoup pleurer les abonnés de Netflix, qui le diffuse depuis le 13 mars dernier.

Remake du film sud-coréen «Miracle in cell No. 7», sorti en 2013, du réalisateur Hwan-kyung Lee, «7. Kogustaki Mucize» de Mehmet Ada Öztekin raconte la relation touchante entre un veuf et sa fille.

Le film suit plus exactement l’histoire poignante de cet homme atteint de handicap mental (Aras Bulut İynemli), séparé de sa fille après avoir été injustement accusé du meurtre d’un enfant. Envoyé en prison où il est maltraité et menacé de pendaison, le malheureux ne pense qu’à une chose : revoir sa petite Ova. Mais pourra-t-il échapper à la condamnation à mort ?

Sorti dans seulement cinq salles en France, «7. Koğuştaki Mucize» est le film turc ayant fait le plus d'entrées dans son pays en 2019. Il est resté un mois premier au box-office, et a attiré au total 5 millions de spectateurs.

Injustice sociale, amour paternel… Le film aborde des thèmes universels qui ont touché au coeur son public. Proposé sur Netflix depuis le 13 mars dernier, «le film turc» comme le surnomme les internautes qui ont bien du mal à prononcer et écrire son titre, continue d’émouvoir des milliers de spectateurs. Ces derniers sont nombreux à témoigner sur les réseaux sociaux de la vive émotion que le film a suscité en eux. Le mélodrame les a littéralement bouleversés.

J’ai pleuré 8 fois devant ce film , c’est normal ? https://t.co/66lkr9nAt6 — DJ SNAKE (@djsnake) March 30, 2020

J’ai jamais autant chialer devant un film de toute ma vie c’est pas possible #kogustakimucize7 #KoğustakiMucize pic.twitter.com/VNrQURbRRY — (@mariam_vna) March 29, 2020

Une vrai leçon de vie, j’ai pleuré pendant toute une nuit mais à aucun moment j’ai regretté d’avoir vue ce pure chef-d’œuvre. MERCI #KoğustakiMucize #kogustakimucize7 pic.twitter.com/XovwPAYExq — Slm ou bien Slt (@66Yaaniis) March 31, 2020

Bon j’ai regardé #kogustakimucize7, j’ai bien sûr pleuré pendant le film mais aussi et surtout après, je m’arrêtais plus, Pierre m’a dit « faut plus regarder des films comme ça t’as vu dans quel état ça te met ». Bref un chef-d’œuvre. — Chlodo (@chloegrml) April 2, 2020

J’ai jms pleuré devant un film jamaiiiiiis mais là c t pas possible ... #kogustakimucize7 pic.twitter.com/FsBhVAg8c4 — Baptiste Ghostine (@BaptisteGht) March 29, 2020