Sharon Stone s'improvise coach en respiration au grand dam de l'OMS

Sur son compte Instagram, la star américaine Sharon Stone a donné quelques conseils pour bien respirer alors que l’épidémie de coronavirus ne cesse de progresser. Un exercice dont les bienfaits ne sont pas approuvés par l’OMS.

«Respirez doucement, poussez vers le bas et retenez votre souffle, relâchez puis retenez votre souffle», explique l'actrice de «Basic Instinct» dans cette vidéo. Différentes étapes de respiration à effectuer en comptant à chaque fois jusqu'à dix.

Selon Sharon Stone, qui prend ici des allures de maître yogi, cette méthode aiderait à «déchirer le tissu fibreux entre les côtes - les muscles intercostaux - et à gonfler au maximum les poumons et à les renforcer». La cage thoracique serait ainsi étirée au maximum. Et elle promet que «cela fonctionne», alors que des milliers de personnes sont victimes du Covid-19 dans le monde avec de graves gênes respiratoires.

Cependant, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) n’est pas du même avis. Son porte-parole, Tarik Jasarevic, a en effet rappelé à l’AFP que boire de l’eau et retenir son souffle ne permettent pas de combattre ou de savoir si l'on a contracté le Covid-19. Cet exercice de respiratoire est certes bénéfique pour le corps, mais «il n’y a rien que les gens puissent faire pour savoir s’ils sont infectés, sauf se faire tester», ont expliqué les experts.