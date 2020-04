Une bande annonce pour «Outer Banks», les nouveaux Goonies de Netflix ?

Netflix vient de dévoiler la bande annonce de «Outer Banks», sa série pour jeunes adultes qui n’est pas sans rappeler l’univers des «Gonnies». Mais une comparaison directe avec le film de Steven Spielberg serait une erreur.

L’histoire suit une bande d’adolescents vivant dans la station balnéaire des Outer Banks, en Caroline du Nord. Quand un ouragan provoque une panne d’électricité générale, les amis passent le temps comme ils peuvent. C’est alors qu’ils découvrent l’épave d’un bateau qui appartenait au père de l’un d’eux. Les adolescents vont y découvrir l’existence d’un trésor caché. Cela marque le début d’une série d’événements où tous se retrouveront face des choix difficiles. Et bien évidemment, ils ne sont pas les seuls à se lancer en quête du magot.

Déclinée en dix épisodes, et disponible dès le 15 avril prochain sur Netflix, Outer Banks repose sur un casting de jeunes comédiens au physique très avantageux, avec notamment Chase Stokes, Rudy Pankow, Jonathan Davis ou encore Madison Bailey.

Ceux qui espéraient retrouver la malice et l’humour des Goonies seront probablement déçus. La série se présente plus comme un thriller où la violence, la romance, et le suspens seront nettement plus présent que dans le film de Steven Spielberg. On peut toutefois redouter que la fiction ne finisse par accumuler les clichés et les codes propres aux «teen-séries».