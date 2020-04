«Casa de Papel» : la percutante partie 4 débarque ce vendredi 3 avril

«Que le chaos commence !» annonce Netflix qui met en ligne ce vendredi 3 avril la très attendue partie 4 de sa série espagnole «La casa de papel».

Les fans ont hâte de retrouver la série espagnole, et seront heureux de voir que l’action reprend exactement là où elle s’était achevée dans le fiévreux final de la saison 3.

La quatrième partie de «La casa de papel» s'ouvre en effet sur le chaos : le Professeur pense que Lisbonne a été exécutée, Rio et Tokyo ont fait exploser un tank militaire, et Nairobi se trouve entre la vie et la mort. «Le gang est dans une situation critique, et l'ascension d'un ennemi dans ses rangs menace sérieusement le braquage»...

Choqué par la prétendue mort de Lisbonne (Itziar Ituno), le professeur (Alvaro Morte) doit trouver des ressources pour sauver sa propre peau. Heureusement il peut compter sur Marseille (Lukas Peros).

Nairobi est-elle toujours vivante ? Qu’en est-il des autres braqueurs ? On n'en dira pas plus. Une chose est certaine, riche en rebondissements et scènes d’action spectaculaires, cette saison 4 va ravir les fans.

Pour mémoire, «La Casa de Papel» s’est imposée en 2019 comme la série non-anglophone la plus visionnée sur Netflix, et a enregistré un démarrage historique cet été à travers le monde avec quelques 34,4 millions de foyers qui ont regardé en partie ou en totalité le chapitre 3, une semaine seulement après sa mise en ligne.