Confinement : des acteurs de «Demain nous appartient» enregistrent une séquence inédite pour la bonne cause

Pour apporter leur soutien au personnel médical actuellement en première ligne dans la lutte contre le coronavirus, quatre acteurs du feuilleton «Demain nous appartient» ont enregistré une vidéo spéciale sur le thème du confinement.

Solène Hébert, Mayel Elhajaoui, Marie Catrix et Juliette Tresanini (alias Victoire, Georges, Morgane et Sandrine) ont lancé «Demain c’est confinement !» (à voir ci-dessous), une séquence comique de trois minutes qui se joue des tensions que peuvent entrainer le confinement.

Le tournage et la diffusion de la série de TF1 ayant été stoppés à la suite des mesures sanitaires mises en place dans la lutte contre le Covid-19, chacun des comédiens a enregistré sa partie depuis son domicile, et le projet a été mis en ligne sur la chaîne Youtube de Juliette Tresanini.

«On s'est dit qu'on allait essayer de faire une parodie de la série, comme si les Lazzari étaient confinés ensemble explique Juliette Tresanini dans une interview pour Télé Star, «Solène m'a demandé d'écrire un texte, puis j'ai imaginé comment chacun allait devoir se placer autour de sa table, pour donner la sensation qu'on était ensemble et qu'on se répondait. J'ai aussi demandé à chacun de regarder dans telle ou telle direction, pour faire croire qu'il écoutait les autres, alors qu'il était tout seul. Un gros big up à Solène, qui s'est quand même envoyé un verre d'eau à la figure, mais je ne vous en dit pas plus, regardez la vidéo !»

Monétisée - «chaque clic correspond à de la Youtude monnaie» explique la comédienne - la vidéo a pour but de venir en aide à «Merci soignants». «Tous les revenus seront reversés à l'association», est-il annoncé.