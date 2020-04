Les superhéros de Marvel et DC Comics vus par l’astrophysicien Neil DeGrasse Tyson

Dans une série de tweet, l’astrophysicien américain Neil DeGrasse Tyson a profité du confinement en raison de l’épidémie de coronavirus pour poser un œil scientifique sur les super-héros de Marvel et DC Comics.

Le présentateur de la série documentaire Cosmos - dont la saison 3 est actuellement disponible sur National Geographic - en profite également pour rappeler qu’en 1665, Isaac Newton a profité de son confinement – dans le but d’échapper à la peste – pour découvrir les lois de la gravité universelle, la décomposition de la lumière, et le calcul infinitésimal. En précisant que ce dernier n’avait pas la télévision chez lui.

Dans un série de message illustré sur Twitter, Neil DeGrasse Tyson s’est attaqué à Superman, Thor, Hulk, mais aussi Batman et la Veuve Noire pour distiller quelques informations très intéressantes à ses followers.

«En 1991, Marvel a publié une carte descriptive du Marteau de Thor, Mjölnir, précisant qu’il était composé d’un métal asgardien appelé Uru, et qu'il pesait plus de 19 kilos, mais sans préciser où cela se trouvait dans l’Univers. Ce poids sur la lune de Mars, Déimos, par exemple, serait équivalent à 635 tonnes sur Terre».

In 1991 Marvel introduced a Thor’s Hammer trading card declaring Mjölnir to be made of the Asgardian metal Uru, weighing 42.3 lbs — but they didn’t specify where in the universe. That weight on the Mars moon Deimos, for example, corresponds to 140,000 pounds on Earth. pic.twitter.com/v984LzCJYr — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) April 2, 2020

«En tant que scientifique, j’ai une préférence pour l’univers des Avengers, seulement parce plusieurs de leurs super-héros ont débuté en tant que scientifiques, ou ont obtenu leurs pouvoirs par d’authentique concepts scientifiques fictionnels (plutôt qu’une magie fantastique)».

As a scientist, I lean Avengers universe, if only because many of their superheroes started as scientists, or derive their powers from authentically fictional (rather than fantastically magical) science concepts. pic.twitter.com/eSdGhmU9Pq — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) April 2, 2020

«Personne ne me l’a demandé, mais le système solaire de la planète mère de Superman, Krytpon est LHS-2520, une véritable naine rouge située dans la partie sud de la constellation du Corbeau. Un animal qui est aussi la mascotte du lycée de Smallville».

Not that anybody asked, but Superman's Krypton home star system is LHS-2520, an actual red dwarf star in the southern constellation of Corvus, The Crow. But also, a Crow is the Mascot of Smallville High.https://t.co/qkvuHbYTCI pic.twitter.com/WYtczdJOIB — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) April 2, 2020

«Je ne veux pas me vanter, mais Superman est venu me rendre visite au Planétarium Hayden de Metropolis (New York, ndlr). Quand je l’ai rencontré, il a été très gentil avec moi et mes équipes».

Don't mean to brag, but Superman once visited my office at the Hayden Planetarium in Metropolis. When I met him, he was very nice to me and my staff.





(Action Comics, Vol 2. No.14) pic.twitter.com/dNDnZua6mH — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) April 2, 2020

«Si Bruce Banner maintient une masse similaire quand il se transforme en Hulk, alors son corps doit être moins dense. Si cela est le cas, quand il est Hulk, il aurait une densité similaire à celle d’un bouchon de champagne. Juste pour info».

If Bruce Banner retains his original mass when he expands to become the Hulk, then his body must become less dense. If so, then in his Hulked state, he'd have the density of a champagne cork. I’m just sayin’. pic.twitter.com/XOielzut72 — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) April 2, 2020

«Il me semble que si Thor est un Dieu, avec des pouvoirs divins, alors il n’a pas vraiment besoin d’avoir de gros muscles».

Seems to me, if Thor is a god, with godlike powers, then he doesn't really need big muscles. pic.twitter.com/4JC4LbGWeT — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) April 2, 2020

«Après une longue réflexion sur le sujet, j’en suis arrivé à la conclusion que, parmi les héros sans superpouvoirs, Iron Man prend le dessus sur Batman sur un ring fermé, mais Bruce Wayne bat Tony Stark. Et la Veuve Noire bat tout le monde».