Tiger King : la réalité était beaucoup plus grave, assure un des protagonistes (SPOILERS)

Invité dans l’émission «Lights Out» animée depuis chez lui par David Spade, le réalisateur Rick Kirkman – qui apparaît dans la série documentaire «Tiger King» (Au royaume des fauves, en VF) - révèle les horreurs auxquelles il a assisté pendant son année passée à travailler avec Joe Exotic.

Engagé par ce dernier pour créer une émission de téléréalité centrée sur sa personne, Rick Kirkman n’a pas mâché ses mots concernant la vraie personnalité de son ancien patron. «Les gens éprouvent un pincement au cœur en découvrant son histoire, mais ils ne réalisent pas à quel point il pouvait être diabolique. Pas seulement envers les animaux, mais aussi envers les gens», insiste-t-il. Selon lui, les choses étaient bien plus graves que ce que la série documentaire donne à voir. Il décrit Joe Exotic comme un homme seul, triste, et sans amis. «A chaque fois qu’il se faisait un ami, il finissait toujours par lui prendre de l’argent, ou par l’arnaquer… d’une façon ou d’une autre», souligne-t-il.

Pour Rick Kirkman, cela ne fait aucun doute que l’incendie du studio où étaient stockée l’intégralité des images – et qui a coûté la vie à plusieurs alligators qui se trouvaient juste à côté du lieu – a été provoqué par Joe Exotic lui-même. «Deux jours avant, nous avions eu une grosse dispute à propos de la propriété des droits de l’émission. Il a découvert que j’en étais le seul propriétaire», explique-t-il. Un incendie tellement puissant que le coffre-fort où se trouvait les disques-durs avec l’ensemble des prises de vues a complètement fondu. «Il y avait des images sur lesquelles on voyait Joe tuer des animaux pour le plaisir», assure Rick Kirkman. «On le voit se diriger vers un tigre qu’il n’aimait pas et lui tirer une balle dans la tête», précise-t-il.

Le sentiment d’avoir «vendu son âme»

Il raconte également une histoire terrible d’une femme venue lui apporter son cheval dont elle ne pouvait plus s’occuper, dans l’espoir que celui-ci y coule une retraite heureuse. «Elle pleurait. (…) Il l’a pris dans ses bras, et lui a assuré que tout allait bien se passer. Qu’elle pouvait le laisser dans la remorque, et qu’il lui serait rapporté le lendemain. Que son cheval serait installé dans un pré et aura une place bien à lui. (…) Dès qu’elle a quitté le zoo, il m’a demandé de prendre la caméra et de le filmer. Je l’ai suivi jusqu’à la remorque, il a sorti son pistolet, et tiré une balle dans la tête du cheval en riant… et bien évidemment, il a utilisé le cadavre pour nourrir les lions», raconte Rick Kirkman.

La personnalité venimeuse de Joe Exotic a poussé Rick Kirkman à suivre une thérapie pendant six mois après avoir quitté le zoo. Le réalisateur avoue avoir été rongé par le sentiment de culpabilité ressenti alors qu’il se trouvait sur place, et qu’il a réalisé que «ce que je faisais n’était pas bien». «Je savais que je venais de vendre mon âme. Mais je me suis dit que j’avais tout investi dans ce projet. Que je devais dès lors terminer l’émission, le vendre pour quelques millions de dollars, et quitter ce foutu État d’Oklahoma le plus rapidement possible», poursuit-il. Rick Kirkman a suivi une thérapie pendant six mois après les faits, et a même été interné dans une clinique psychiatrique. «Je me suis fait interner pendant une semaine à Dallas, afin de me remettre les idées en place. Cela m’a vraiment atteint psychologiquement», continue Rick Kirkman, qui se trouve actuellement en Norvège pour un projet de documentaire.