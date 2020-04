Top gun 2 : Tom Cruise annonce le report de la sortie pour décembre

Alors que les sorties de films sont malmenées par l’épidémie de Coronavirus, « Maverick », la très attendue suite du film culte « Top Gun», a été reportée par la Paramount. Initialement programmé dans les salles le 20 juillet, le second volet, toujours campé par Tom Cruise, sera finalement dévoilé fin décembre.

Plus de trente ans après la sortie, en 1986, du premier volet, « Top gun 2 » figurait parmi les longs métrages attendus de l’été. Il va falloir prendre son mal en patience pour découvrir les nouvelles péripéties de ce pilote tête brulée, au sourire enjôleur et aux lunettes aviateur, qui a lancé la carrière de Tom Cruise.

L’acteur de 57 ans, qui endosse à nouveau le blouson du pilote Pete Maverick Mitchell, l’a annoncé sur son compte twitter. Avec philosophie, il a posté il y a quelques heures un message explicite « je sais que beaucoup d’entre vous ont attendu 34 ans. Malheureusement, il va falloir attendre encore eu peu ».

Avant d’annoncer la nouvelle date de sortie, « Top Gun : Maverick s’envolera en décembre », exhortant chacun « à prendre soin de soi ».

I know many of you have waited 34 years. Unfortunately, it will be a little longer. Top Gun: Maverick will fly this December. Stay safe, everyone.

— Tom Cruise (@TomCruise) April 2, 2020