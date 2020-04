Un nouveau scénariste pour la série consacrée à Obi-Wan Kenobi sur Disney+

Après avoir été mis à l’arrêt en janvier dernier, la série consacrée à Obi-Wan Kenobi sur Disney+ vient de confier l’écriture du scénario à Joby Harold.

Connu pour son rôle de producteur exécutif du film John Wick : Chapitre 3 – Parabellum, il remplace Hossein Aminin, rapporte le site américain Variety. Ce sera la première fois que Joby Harold endosse le rôle de scénariste en chef pour une série télévisée. Selon le site The Hollywood Reporter, la série consacrée à Obi-Wan Kenobi a été arrêtée en janvier afin de «repenser» l’histoire, en se concentrant notamment sur la manière dont le maître Jedi a gardé un œil sur Luke Skywalker quand celui-ci n’était qu’un enfant – un scénario qui fait écho à celui de The Mandalorian avec bébé Yoda.

Les téléspectateurs retrouveront Ewan McGregor dans le rôle d’Obi-Wan Kenobi, qu’il avait déjà incarné dans la deuxième trilogie Star Wars, réalisée par George Lucas. Cette série inspirée de la célèbre saga cinématographique viendra s’ajouter à The Mandalorian, dont la saison 2 est attendue en octobre prochain sur Disney+, et un prequel de Rogue One avec Diego Luna dans le rôle principal.