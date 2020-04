«Amours solitaires» : la websérie des amoureux d'aujourd'hui

Adaptée du roman de Morgane Ortin, créatrice du compte Instagram qui relaie des échanges amoureux, «Les amours solitaires» de Xavier Reim est LA websérie à suivre pour tous les romantiques.

Elle suit les échanges épistolaires entre Maud et Simon. Deux amants des temps modernes (scotchés à leur téléphone) et qui se racontent à travers leurs messages passionnés, leurs rires et leurs peurs. Vont-ils réussir à préserver leur amour tout neuf ?

«Amours solitaires» est à découvrir sous deux formats : l’un vertical comme si les vidéos étaient filmées par les protagonistes eux mêmes, et l’autre horizontal, avec des extraits de leur vie quotidienne.

Chaque épisode superpose les messages et la situation dans laquelle Maud et Simon les écrivent (lors d'une soirée festive, à un dîner entre potes rigolards, au fond du lit, voire aux toilettes…). Contrairement au compte Instagram et au livre, la série dévoile donc l'envers du décor. «Nous voulions jouer sur ces mensonges du quotidien qui font la beauté des échanges. Le contexte n'est parfois pas du tout romantique mais cela apporte du second degré», s'amuse Morgane Ortin.

Cette romance épistolaire, qui offre une jolie réflexion sur les sentiments amoureux à l'ère des réseaux sociaux, est à ne pas manquer sur arte.tv à partir du 11 avril et, depuis le 6 avril sur Instagram @ARTE_asuivre et sur Youtube.