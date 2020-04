Chris Hemsworth en mercenaire tourmenté dans la bande annonce de «Tyler Rake»

Chris Hemworth incarne un mercenaire hanté par son passé dans «Tyler Rake», le nouveau film d’action explosif à découvrir dès le 24 avril sur Netflix.

Réalisé par Sam Hargrave, produit et scénarisé par Joe et Anthony Russo – les auteurs des «Avengers : Endgame» – «Tyler Rake» suit un mercenaire aguerri, qui se voit confier la mission de retrouver et libérer le fils d’un puissant trafiquant de drogues, kidnappé par un concurrent tout aussi puissant.

Mais la mission ne se déroule pas comme prévu, et on ordonne à Tyler de tout abandonner. Mais ce dernier, qui est hanté par la mort de son fils, refuse de laisser l’adolescent face à une mort certaine. Poursuivi de toute part par des hommes armés, le mercenaire aura fort à faire pour réussir à sortir de là vivant.

Chris Hemsworth laisse son costume de Thor au vestiaire pour enfiler le treillis dans «Tyler Rake», film d’action pur et dur qui promet une chasse à l’homme palpitante, et une bonne dose de scènes de combat rapproché, ainsi que des explosions et des fusillades dans tous les sens. Il y a même la promesse d’un peu de tendresse avec la relation qui va lier le héros et Ovi, le jeune garçon qu’il doit sauver, et qui lui rappellera son fils défunt. A noter la présence de David Harbour («Stranger Things») au générique.