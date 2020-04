Confinement : un concours de « lip sync » organisé sur la toile

Le « lip sync », exercice qui consiste à se lancer dans une performance de playback la plus aboutie possible en reprenant les mimiques de l’interprète d’origine, a la cote. Popularisé par l’application TikTok et l’émission de télévision américaine « Lip sync Battle », qui a vu passer nombre de stars, d’Anne Hataway à Dwayne Johnson, pourquoi ne pas tenter l’expérience, en participant à un concours organisé par Paris Lip Sync sur la toile.

Depuis un an, Paris Lip Sync propose, tous les 2 mois, à des anonymes de se frotter à l’exercice sur scène. Confinement oblige, la 5 édition aura lieu sur la toile.

L'occasion de se lancer dans une séance de playback endiablée sur la chanson de son choix depuis chez soi, de se filmer et d'envoyer une vidéo comprise entre une minute quinze et deux minutes trente. Cette dernière se doit d'être le plus drôle possible. Sèche cheveux, accessoires de cuisines, tenues décalées, tout est bon pour être la star d'un lip sync mémorable.

Les candidats ont jusqu’au mercredi 8 au soir pour envoyer par mail leur performance à l'adresse [email protected].

Pendant une semaine du 9 au 14 avril, les abonnés Instagram de Paris lip sync auront alors la possibilité de voter pour leurs prestations favorites. Les deux meilleurs performers s’affronteront enfin dans un live Insta, le 14 avril, à 20 h.

Un excellent moyen de se divertir et de se défouler en tentant de faire mieux que Dwayne Johnson et Jimmy Fallon lors de leurs performances au Lip Sync Battle.