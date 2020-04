Des pastilles humoristiques avec Olaf réalisées en plein confinement à découvrir sur Twitter

Le compte Twitter Disney Animation va mettre en ligne des courts épisodes mettant en scène le personnage d’Olaf dans la Reine des neiges. Des pastilles humoristiques baptisées «A la maison avec Olaf».

La particularité de ces épisodes tient au fait qu’ils sont réalisés par Hyrum Osmond, animateur chez Disney qui est également un des créateurs du personnage, depuis son domicile. Et c’est le comédien Josh Gad, qui double Olaf dans les films, qui a assuré la voix, lui aussi depuis son domicile.

Starting this week, enjoy an all-new original Disney Animation digital series with everyone’s favorite snowman, Olaf. #AtHomeWithOlaf created at home by Hyrum Osmond. Voiced from home by Josh Gad. #DisneyMagicMoments pic.twitter.com/gFFuHE8mev

«Ces petits dessins animés faits à la maison par Hyrum et l'équipe de Disney Animation sont charmants et, espérons-le, offriront un sourire en ces temps effrayants», a tweeté le comédien.

The sheer volume and production value of these is a testament to the brilliant animators and post production team at ⁦@DisneyAnimation⁩ - At Home With Olaf’: New Disney Digital Toon Series With Josh Gad Post ‘Frozen 2’ – Deadline https://t.co/5FicKkllQY

— Josh Gad (@joshgad) April 7, 2020