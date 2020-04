Deux séries phénomènes à ne pas manquer sur Disney+ et Canal+

En avril, The Mandalorian sur Disney+ et la cinquième saison du Bureau des Légendes sur Canal+ seront les principaux temps forts de la plate-forme de streaming et de la chaîne cryptée, aujourd'hui partenaires.

Disney+ frappe fort pour ses débuts en France avec la diffusion de la série déjà culte issue de de l'univers Star Wars : The Mandalorian. L'intrigue, située après Le Retour du Jedi et avant Star Wars: Le Réveil de la force suit les aventures d'un chasseur de primes solitaire aux confins de la galaxie, loin des territoires contrôlés par la Nouvelle République. Jon Favreau, le créateur de ce nouveau mercenaire, signe là une première dans l'univers de Star Wars, puisque toute la série est en prises de vue réelles.

Le premier épisode de The Mandalorian sera diffusé le 7 avril sur Canal+ à 20h20 en clair. La suite de cette saison 1 sera uniquement disponible dans l'offre Série limitée Canal+ / Disney+.

De son côté, Canal+ crée également l'événement avec le retour de sa fameuse série, Le Bureau des légendes, programmé depuis le 6 avril. La saison 5 de cette Création Originale Canal+ imaginée par Eric Rochant met en scène un nouvel agent, Mille Sabords, et part aux quatre coins du monde, de la Syrie au Cambodge en passant par l'Egypte et la Russie. La mort secrète de Malotru (Mathieu Kassovitz) en Ukraine laisse place à toutes les interrogations. Sous l'oeil de Jacques Audiard, qui succède avec brio à Eric Rochant à la réalisation, cette saison inédite du Bureau des légendes est de nouveau une réussite.

A noter que les saisons 1 à 4 du Bureau des légendes sont à voir ou à revoir en intégralité via My CANAL et CANAL+ A LA DEMANDE.

