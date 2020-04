Disney+ et Canal+ : une alliance de choix

C'est parti ! Disney+ a officiellement été lancé. Afin d'offrir un maximum de programmes inédits et exclusifs, le service de SVOD (vidéo à la demande par abonnement) tant attendu s'est associé à Canal+ pour la diffusion de son catalogue en France.

Un partenariat stratégique pour les deux médias. Et qui profitera bien entendu aux abonnés de l'offre limitée Canal+/Disney+.

La plate-forme de streaming s'appuie tout d'abord sur un catalogue fort de plus de 1000 films et séries. Sans oublier évidemment toutes les nouvelles productions Disney+ Originals exclusives (dont 25 déjà disponibles) proposées chaque mois (The Mandalorian, La Belle et Le Clochard, Togo...). Une offre éclectique puisque Disney+ regroupe les cinq mondes de Disney+ : Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et Nat Geo.

Canal+ de son côté mise toujours sur l'exclusivité de ses programmes. Outre les derniers films inédits proposés à ses abonnés (des blockbusters américains aux meilleurs films français...) seulement quelques mois après leur sortie en salles, la chaîne aura la primeur de la diffusion des nouvelles pépites du royaume Disney. A cela s'ajoutent les excellentes Créations Originales comme Baron Noir, ZeroZeroZero ou bien sûr l'incontournable Bureau des Légendes dont la cinquième saison est diffusée actuellement.

L'offre Série limitée Canal+/Disney+, qui comprend Canal+, Canal+ Décalé et Disney+, est à 19,90 € . L'engagement est de deux ans, sachant que le premier mois est à l'essai et qu'il sera possible d'arrêter l'abonnement à tout moment durant cette période.

Profitez de la série limitée CANAL+ / DISNEY+ à 19,90€ par mois !