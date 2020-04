Le rappeur 50 Cent dans une nouvelle série sur Starz

Après «Power», Curtis Jackson, alias 50 cent, se prépare à tenir le premier rôle dans «Black Mafia Family», la nouvelle série commandée par la chaîne américaine Starz, et dont il sera également le producteur exécutif.

Selon le site américain The Hollywood Reporter, la fiction comptera 8 épisodes au total, et sera basée sur l’histoire vraie de deux frères, Demetrius «Big Meech» Flenory et Terry «Southwest T» Flenory. Ils sont connus pour avoir créé un des plus grands réseaux de trafic de drogues aux États-Unis dans les années 1990 – nouant même des liens d’approvisionnement direct avec des cartels mexicains – avant de devenir des acteurs majeurs sur la scène du rap américain (dans le but de blanchir l’argent au départ) au début des années 2000. Pour finalement voir leur empire s’effondrer.

C’est Randy Huggins (Power, Star) qui sera en charge de l’écriture du scénario et de la production de la série. «Je vous avait dit que Black Mafia Family allait arriver et ça va devenir la série incontournable du petit écran. Meech et Terry étaient des légendes et je suis impatients de développer leur histoire sur Starz», a confié le rappeur dans un communiqué. Il s’agit de la 4e série développée par Curtis Jackson pour la chaîne Starz.