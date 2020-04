Mathieu Amalric et Eddy Mitchell dans la mini-série «L’agent immobilier» sur Arte

Mathieu Amalric et Eddy Mitchell partagent l’affiche de la mini-série «L’agent immobilier», un récit mêlant le burlesque et le fantastique signé par l’auteur israélien Etgar Keret, avec la complicité de Shira Geffen.

Mathieu Amalric y incarne le rôle d’Olivier Tronier, un agent immobilier fauché et divorcé en conflit avec sa fille adolescente. Alors qu’il traverse une mauvaise passe, se retrouvant à squatter les appartements qu’il est censé vendre, il apprend le décès de sa mère. Et l’obtention d’un héritage. Olivier se retrouve propriétaire d’un immeuble délabré en plein Paris. Un cadeau empoisonné où ne vit qu’une seule locataire, Liliane Petresco, qui n’a aucune intention de quitter les lieux. Pis, Olivier doit également composer avec un père fantasque et irresponsable. Et se retrouve avec un poisson rouge pour seul confident.

Déclinée en quatre épisodes, L’agent immobilier plonge les téléspectateurs dans un univers décalé dans lequel le talent de Mathieu Amalric fait des étincelles. Son duo à l’écran avec Eddy Mitchell est un pur délice, au même titre que la galerie de personnages secondaires truculents. L’auteur israélien Etgar Keret insère dans son récit une dose d’étrangeté et de fantastique, en permettant notamment au personnage principal de voyager dans le passé, pour mieux faire face à ses problèmes présents.

«Nous sommes partis du paradoxe d’un agent immobilier sans domicile fixe, qui dort dans les appartements qu’il est censé vendre, ne trouve pas sa place dans le monde et va essayer de reconstruire sa relation à sa famille et à son passé», explique notamment l’écrivain.

L’agent immobilier, le 7 mai à 20h55 sur Arte. Et dès le 30 avril (et jusqu’au 5 juin) sur arte.tv.