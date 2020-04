«Pékin Express» : L'heure de la finale a sonné pour l'édition anniversaire All Stars

«Pékin Express - Retour sur la route mythique» s’achève ce mardi 7 avril à 21h05 sur M6.

Cette année, l’émission fêtait ses 15 ans. À cette occasion, Pékin Express a repris le parcours effectué lors de la toute première saison en reliant Moscou à Pékin, et en conservant la même règle de base à savoir devoir se débrouiller pour vivre et se déplacer avec un euro par jour et par personne. Cette édition spéciale «All Stars» a convié des candidats emblématiques du jeu.

Après avoir parcouru la route mythique de Moscou à Pékin, en passant par la Mongolie, les deux binômes finalistes - le couple d’amoureux corses Julie et Denis d’un côté et les soeurs jumelles lilloises Pauline et Aurélie de l’autre - sont plus motivés que jamais, ce qui n’est pas sans susciter quelques tensions. Il faut dire que les deux équipes ont particulièrement à coeur de remporter la victoire, ayant toutes les deux échoué en finale lors de leur participation passée respective.

En difficulté pendant l’auto-stop, le ton monte entre Pauline et Aurélie



Finale de cette saison anniversaire, mardi à 21:05 #PekinExpress pic.twitter.com/zdouNo1FSi — M6 (@M6) April 5, 2020

Les finalistes 2020 vont s’affronter dans la ville de Pékin. C'est lors de trois courses que les deux binômes s'affronteront avec la règle du «Time is money». Le but : terminer la course au plus vite afin de récupérer le plus d'argent possible de la cagnotte aderse et tenter d'atteindre les 100 000 euros.

Pour cette ultime étape, les candidats disputeront leurs épreuves dans des lieux mythiques tels que la Grande Muraille de Chine ou encore la plus grande plateforme de verre au monde. Un cauchemar pour Denis comme le rapporte Télé Loisirs. A bord d'un œuf suspendu dans le vide pour les besoins du parcours, il va devoir faire face à sa phobie : le vide. «Pris de vertige, il manque de faire un malaise. 'Je vais mourir', répète-t-il, tétanisé lorsque la machine s'élève en hauteur» dans un extrait mis en ligne par Télé-Loisirs. Que le début du cauchemar pour le Corse qui va par la suite devoir marcher sur la structure en verre suspendue à plus de 400 mètres au-dessus du vide...