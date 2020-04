Confinement : Comment Christophe Agius garde le moral

Pour faire face à l’épidémie de coronavirus, un seul mot d’ordre : rester chez soi. Et les personnalités sont elles aussi assignées à résidence. L’animateur Christophe Agius donne ses conseils pour survivre au confinement.

Commentateur des rencontres de catch de la WWE sur la chaîne L’Equipe avec Florian Gazan, Christophe Agius continue d’assurer les commentaires depuis son domicile, depuis le début du confinement. Une situation pas toujours évidente qui n’entame en rien, heureusement, sa bonne humeur.

La musique pour se réveiller du bon pied

«The Oogum Boogum Song» de Brenton Wood qui, en général, sur ma playlist, s'enchaine avec «Tiny Dancer» d'Elton John et «Adieu Minette» de Renaud. Avec ce triplé gagnant, je suis en joie pour toute la journée.

L’activité pour rester en forme

Malheureusement je ne fais rien pour rester en forme, merci de me le faire remarquer. Heureusement que j'ai écouté mon triplé gagnant avant de répondre à ces questions, sinon je commencerais à déprimer.

La lecture pour s’évader



Les livres de mon camarade Florian Gazan comme «Ça alors». Comme je ne peux plus le voir en ce moment, ça me donne l'impression qu'il est avec moi, tous les soirs, avant de me coucher. En écrivant ces mots je réalise que je vais avoir besoin d'une thérapie ... et d'autres livres.

Le plat pour se faire plaisir

En tant qu'Alsacien, une bonne tarte flambée forestière gratinée, ou alors un cordon bleu à la crème accompagné de spaetzles. Ne pas oublier la petite salade avec pour se donner l'impression que c'est un repas équilibré.

Le(s) film/séries pour passer le temps

«Brooklyn 99», «Curb your enthusiasm» ou encore «It's Always Sunny in Philadelphia» pour les séries. Oui, j'aime les séries dramatiques. Du coté des films, dans les périodes compliquées, comme en ce moment, je me regarde pour la 3000e fois «Almost Famous» et «The Big Lebowski».

L’habitude pour tenir le coup au quotidien

Commenter des émissions de la WWE. J'ai la chance de pouvoir continuer à travailler de la maison et j'avoue que si ce n'était pas le cas j'aurais, sans doute, déjà perdu la tête. Un peu plus qu'en temps normal je veux dire.

Le compte Insta/Twitter/Facebook que je conseille pour survivre

Comme tout le monde, je suis accro aux réseaux sociaux, encore plus en ce moment. Cela dit, je n'ai pas vraiment de compte référence. Je me balade, je vogue au gré des # et des publications. Je me prends pour un explorateur des temps modernes, un Kerouac sur la route des Internets. Ça se sent que je suis en train de partir en vrille ?