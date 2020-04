Disney+ dépasse les 50 millions d'abonnés dans le monde

Lancée ce mardi 7 avril en France, la plateforme de vidéo en streaming Disney+ compte désormais 50 millions d'abonnés payants dans le monde, seulement cinq mois après son lancement aux Etats-Unis et deux semaines après son arrivée en Europe.

«Nous sommes honorés que Disney+ plaise à des millions de personnes et cela augure bien de notre expansion à venir en Europe de l'Ouest, au Japon et dans toute l'Amérique latine plus tard cette année», s'est félicité Kevin Mayer, président des activités en relation directe avec les consommateurs du groupe Disney, dans un communiqué publié mercredi.

Disney+ a d'abord été lancée en novembre en Amérique du Nord, aux Pays-Bas, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour quelques dollars ou euros par mois, elle donne accès à des programmes originaux (dont «The Mandalorian», qui se déroule dans l'univers Star Wars), plus de 500 films et des milliers d'épisodes de séries.

Ce nombre d'abonnés permet à Disney+ d'espérer rapidement pulvériser ses premiers objectifs, à savoir acquérir entre 60 et 90 millions d’abonnés dans les cinq années à venir, mais aussi de prendre une longueur d’avance sur les plate-formes Peacock (NBC Universal) et HBO Max, propriété du groupe Warner Bros qui seront prochainement lancées aux Etats-Unis.

Netflix reste néanmoins pour l'heure le leader du secteur avec 167 millions d'abonnés dans le monde début janvier.