Que regarder avec l'offre CANAL+ / DISNEY+ ?

La plate-forme de streaming Disney+ et la chaîne Canal+ proposent chacune un large éventail de contenus. Que découvrir actuellement sur ces écrans ?

L'offre est riche sur le service de SVOD (vidéo à la demande par abonnement). On ne manquera pas la nouvelle série musicale High School Musical des studios Disney, Fourchette se pose des questions chez Pixar ou Avengers issu de l'univers Marvel.

Pour ceux et celles qui veulent embarquer pour une galaxie très lointaine, The Mandalorian, dernier-né des studios Star Wars est bien sûr à ne pas rater. Tandis que les amateurs de sensations fortes ne seront pas en reste avec le documentaire Free Solo, une pépite de chez National Geographic. Enfin Disney+ Originals propose en exclusivité La Belle et le Clochard, une nouvelle version en prises de vue réelles du grand classique d'animation sorti en 1955.

Canal+, parallèlement, propose le retour du Bureau des Légendes avec la cinquième saison de cette création originale devenue culte. Côtés séries toujours, la saison 2 de L'Amie Prodigieuse ou encore la saison 6 de Vikings font partie des références de la chaîne.

Les cinéphiles enfin auront le choix entre notamment Le Roi Lion, Toy Story 4 ou Robin des Bois.

