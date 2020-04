Confinement : 3 séries à regarder en famille sur Disney+

50 millions d'abonnés en profitent déjà... Le catalogue de la plateforme de vidéos Disney+, lancée en France ce 7 avril, regorge de programmes à regarder en famille. Voici une sélection de trois séries à dévorer dès maintenant.

Journal d’une future présidente

Créée par Ilana Peña («Crazy Ex-Girlfriend»), cette comédie familiale touchante et attachante, suit Elena Cañero-Reed, une Américaine d’origine cubaine devenue présidente des Etats-Unis, alors qu’elle se replonge dans ses souvenirs de collégienne, lorsqu’elle était en sixième à Miami, en Floride. Entourée de sa meilleure amie Sasha, de son frère Bobby, de sa mère Gabi et de Sam, le nouveau petit ami de sa mère, elle vit de précieuses expériences qu’elle consigne dans son cher journal intime. Pour intepréter la version adulte de l’héroïne, on retrouve Gina Rodriguez, connue pour avoir tenu quatre saisons durant le rôle principal de la série «Jane the Virgin», et, talent à suivre de près, Tess Romero, impeccable dans le rôle de l’adolescente bien décidée à réussir malgré les obstacles qui se dressent sur son chemin.

Sous les feux de la rampe

Portée par Kristen Bell («Veronica Mars»), «Sous les Feux de la Rampe» est une émission en plusieurs épisodes qui fait revivre à des anciens élèves d’un lycée la comédie musicale qui a marqué leur scolarité. Les participants ont une semaine pour répéter le spectacle, avant de le jouer devant leurs proches. Les participants sont aidés d’un véritable metteur en scène, d’un coach vocal et d’un chorégraphe. On suit leur progression, et ils font part de leurs émotions, empreintes de nostalgie et d'exaltation.

Fourchette se pose des questions

Après le succès de «Toy Story 4» au cinéma, Fourchette a droit à son propre show, une série de courts-métrages hilarants réalisés par Bob Peterson, le co-créateur de «Là-Haut». Des petites pastilles qui exploitent à merveille la naïveté et le côté bavard du personnage. Il faut dire qu'il se pose beaucoup de questions, et qu'elle sont plus ou moins futiles... Qu'est-ce que l'amour, le temps, l'argent, l'art, l'amitié ou encore… le fromage ? Pleines de pédagogie, les réponses apportées au cours des dix «leçons» de trois minutes vont faire sourire les plus petits comme les grands.