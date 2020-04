Confinement : Jean-Paul Gaultier met au défi la créativité des internautes

Jean-Paul Gaultier accompagne les confinés. L’enfant terrible de la mode propose via les réseaux sociaux de relever des défis créatifs depuis chez soi. Ces challenges baptisés «How to make it Fashion ?» sont réunis sous le hashtag #athomewithgaultier. Le dernier en date : recycler une boîte de conserve.

L’imagination de Jean-Paul Gaultier a toujours été débordante et le confinement n’y change rien, au contraire. Pour animer et sublimer le quotidien entre quatre murs, le créateur, qui a réalisé son dernier défilé haute-couture en janvier dernier, a lancé un nouveau défi à ses followers.

Turn your house into a craft show. Make it Gaultier!



1 - Pick up any type of can you have at home and upcycle it



2 - Show the world your creativity



3 - Tag #AtHomeWithGaultier #StayHome #JeanPaulGaultier#JeanPaulGaultier by #JeanBaptisteMondino. pic.twitter.com/Yth5tXo5Mg — Jean Paul Gaultier (@JPGaultier) April 7, 2020

Comme lui, il y a près de 30 ans, il invite les amateurs de mode à recycler de la manière la plus créative possible une boîte de conserve. Un objet qu’il a lui-même sublimé puisque depuis 1993, il sert d’écrin à ses parfums.

En guise d’inspiration, il livre un tutto express et métamorphose ainsi sa petite boîte métallique en bracelet.

From Do It Yourself to Do It Like Gaultier.



1 - Pick up any type of can you have at home and upcycle it



2 - Show the world your creativity



3 - Tag #AtHomeWithGaultier #StayHome #JeanPaulGaultier pic.twitter.com/oOH1aLfIao — Jean Paul Gaultier (@JPGaultier) April 8, 2020

Ce nouveau défi s’inscrit dans une lignée de missions déjà lancées par le créateur. Depuis début avril, il a successivement suggéré aux internautes de choisir un look Gaultier et de le recréer, de faire de la gym en s’inspirant de son univers, ou encore de sélectionner un plat français et de le cuisiner à la manière Gaultier.

Like @antoinedecaunes become the master of La French Baguette!



1 - Choose a classic French dish



2- Show us how you cook it the Gaultier way



3- Tag #AtHomeWithGaultier#AtHomeWithGaultier #StayHome #JeanPaulGaultier pic.twitter.com/YADaej3a3p — Jean Paul Gaultier (@JPGaultier) April 9, 2020

One more rep and you can rest!



1 - Record yourselves exercising from home



2- Tag #AtHomeWithGaultier



3- Be spectacular and show us your skills#AtHomeWithGaultier #StayHome #JeanPaulGaultier pic.twitter.com/WahYhLzvnd — Jean Paul Gaultier (@JPGaultier) April 2, 2020