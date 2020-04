Le «Handstand Tee-shirt Challenge» prend de l'ampleur sur Internet

Après le «Baby face challenge» ou le «Toilet paper challenge», un nouveau défi, baptisé «Handstand tee-shirt challenge», affole les réseaux sociaux. Stars et désormais anonymes tentent d’enfiler un tee-shirt, tout en faisant le poirier contre un mur. L’occasion d’arborer ses abdos et ses muscles saillants.

En cette longue période de confinement, les idées les plus farfelues fleurissent sur la Toile pour faire passer le temps.

Et cette nouvelle tendance tout droit venue d’Hollywood, on la doit à l’acteur Tom Holland, interprète de Spider-Man, qui a été le premier à poster son exploit sur son compte Instagram, avant de mettre au défi deux de ses potes, Ryan Reynolds et Jake Gyllenhaal.

Si le mari de Blake Lively a décliné l’invitation avec humour, son acolyte chez Marvel a de son côté épaté les internautes en réussissant l’exercice avec une facilité déconcertante.

Sorry I'm late to our Zoom meeting, I was watching Jake Gyllenhaal put on a shirt while in a handstand. pic.twitter.com/UIlV5Wihyv — MTV (@MTV) April 2, 2020

Mais c’était sans compter sur la performance ahurissante de la gymnaste Kailey Maurer, laquelle est parvenue à enfiler son tee-shirt, les pieds en l’air… et sans même l’aide d’un mur.

En France, des personnalités comme l’ancienne Miss France Malika Ménard se sont pris au jeu, et n’hésitent à tenter l’impossible pour le plus grand plaisir de leurs fans.

Loin des strass et des paillettes, les pompiers de Paris ou les gendarmes de Poitiers ont décidé eux aussi de se remonter les manches et de relever le défi. Sur les réseaux sociaux, les membres de l'armée de Terre et de l'Air prouvent - vidéos à l'appui - que rien ne peut les effrayer.