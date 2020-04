The Mandalorian et Le Bureau des Légendes : les séries du moment !

Il est enfin arrivé sur Disney+ ! Après Jango et Boba Fett, c'est un nouveau mercenaire issu de l'univers Star Wars qui fait son apparition : The Mandalorian incarné par Pedro Pascal (Homeland, Game of Thrones...).

Située après Le Retour du Jedi et avant Star Wars: le réveil de la force, cette série Disney+ Originals raconte les aventures de ce redoutable chasseur de prime aux confins de la galaxie, loin des territoires contrôlés par la Nouvelle République. Sa mission : retrouver et ramener à ses commanditaires un être vivant de 50 ans.

Imaginée par Jon Favreau, (Iron Man, Le Roi Lion) The Mandalorian est la première série en prises de vues réelles à se dérouler dans le monde de Star Wars. Après un premier épisode qui a donné le ton, l'épisode suivant est actuellement disponible.

Egalement sur Canal+, la cinquième saison de la Création Originale Le Bureau des Légendes, attendue par tous les fans. On avait laissé Malotru (Mathieu Kassovitz) pour mort en Ukraine. Mais des révélations dans la presse au sujet de son exécution secouent la DGSE. Et réveillent chez JJA (grandiose Mathieu Amalric), nouveau directeur du Bureau des Légendes de vieux démons qui décuplent sa paranoïa et inquiètent ses collaborateurs les plus proches.

Sur le terrain, un nouvel agent clandestin, Mille Sabords, tente d’approcher les services secrets saoudiens tout en enquêtant sur Paul Lefebvre... Un nouvel agent, de nouveaux terrains de jeu (Syrie, Égypte, Cambodge, Russie... ) et la présence du réalisateur Jacques Audiard qui a pris la suite d'Eric Rochant pour les deux derniers épisodes. Tout est réuni pour faire de cette cinquième saison un sommet de cette série... légendaire.

Pour profiter de ces deux séries, il suffit de souscrire à l'offre Série limitée Canal+/Disney+ à 19,90 €, qui comprend Canal+, Canal+ Décalé et Disney+. L'engagement est de deux ans, sachant que le premier mois est à l'essai et qu'il sera possible d'arrêter l'abonnement à tout moment durant cette période.