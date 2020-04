La première image du film Dune dévoilée

C'est un des films les plus attendus de l'année. L'adaptation du roman Dune par Denis Villeneuve doit sortir au cinéma en décembre. Une première image du film vient d'être dévoilée, ce lundi.

C'est le magazine Vanity Fair qui a obtenu l'exclusivité de cette annonce, qui réjouira tous les fans du best-seller de science-fiction signé Frank Herbert, sorti en 1965. Sur le cliché, on voit le Franco-américain Timothée Chalamet en habit noir à col montant, au bord d'une plage, perdu dans ses pensées. Dans le ciel, un étrange ballet de vaisseaux semble se dérouler.

Your first look at Timothée Chalamet in #Dune is here: https://t.co/VPrnJ6AGNd — VANITY FAIR (@VanityFair) April 13, 2020

D'autres informations à venir ce mardi

Quelques informations sont fournies avec ce premier document. Il s'agit d'une photo du héros, Paul Atréides, au début de l'aventure, alors qu'il s'apprête à quitter sa planète natale, Caladan, venteuse et humide. Rien à voir pour le moment avec les paysages désolés d'Arrakis, la planète de sable, où sa famille va s'installer.

Le magazine en profite pour annoncer qu'il dévoilera d'autres clichés mardi 14 avril, qui permettront d'en apprendre un peu plus sur la vision du réalisateur québécois. Son arrivée sur le projet a fait vibrer les fans des livres imaginés par Frank Herbert, dont «Dune» n'est que le premier des sept livres formant le «Cycle de Dune». Fin 2017, la relecture de Blade Runner par Denis Villeneuve, graphique et puissante, avait fait sensation. On lui souhaite en tout cas une meilleure réception publique et critique que la précédente adaptation sortie au cinéma, réalisée par David Lynch en 1984, qui avait couté plus qu'elle n'avait rapporté.