La saison 2 de «What we do in the Shadows» le 20 avril sur Canal+Séries

La série complètement déjantée sur les vampires «What we do in the shadows» revient sur Canal+Séries avec une saison 2 diffusée «à l’heure US», à partir du 20 avril. Et disponible dans la foulée sur myCANAL.

Adaptation du film Vampires en toute intimité de Jemaine Clement et Taika Waititi, What we do in the shadows s’est imposée comme une des séries comiques les plus abouties sur le petit écran ces dernières années. Filmée comme un faux-documentaire, elle suit une colocation de vampires installés dans un quartier new yorkais. Les quatre démons vivent en compagnie de Guillermo, un être humain qui aspire à devenir vampire lui-même.

Le jeune homme ne cesse d’être moqué par ses maîtres, et ce malgré son dévouement total à leur service. L’équipe de tournage – qu’on ne voit jamais à l’écran – suit la bande dans leurs aventures quotidiennes, lors de leurs réceptions entre amis, mais aussi face aux dangers qu’ils doivent affronter.

Les dix nouveaux épisodes de cette saison 2 s’inscrivent dans la continuité de la première, avec un humour ravageur et des dialogues absolument surréalistes. Les fans se réjouissent de retrouver l’ensemble du casting, avec Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou, Harvey Guillen et Mark Proksch, dont l’alchimie à l’écran est un pur régal.

A l’instar de la saison 1, de nombreux guests sont attendus pour des apparitions inoubliables, notamment Haley Joel Osment ou encore Mark Hamill.

What we do in the shadows est disponible sur myCANAL.