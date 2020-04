A voir en famille sur Disney+ et Canal+

S'abonner à la série limitée Canal+/Disney+, c'est avoir l'occasion de (re)découvrir un grand nombre de pépites pour toute la famille.

Chez Disney+, le choix est large parmi les univers de la plate-forme de streaming. A commencer par Pixar qui, avec la série Fourchette se pose des questions, propose un spin-off de Toy Story 4 autour du personnage de Fourchette. Composé de courts épisodes, elle pose des questions existentielles à ses amis de Toy Story : C'est quoi l'argent ? C'est quoi un ami ? ou encore c'est quoi l'amour ? Autant de thèmes abordés avec humour et poésie dans cette série d'animation. Autres films à ne pas manquer : High School Musical, la comédie musicale des studios Disney et La Belle et le Clochard, la nouvelle version en prises de vue réelles du grand classique d'animation proposée par Disney+ Originals.

Canal+ joue également le jeu de l'animation avec notamment Le Roi Lion de Jon Favreau.

Cette version fidèle du dessin animé de 1994, - en prises de vues réelles -, est une merveille entre paysages sublimes et trucages subtils. Autres adaptations réussies, celle du légendaire héros Robin des Bois produite par Leonardo DiCaprio, Aladdin de Guy Ritchie avec un Will Smith grandiose, Dumbo revu par Tim Burton et bien sûr Toy Story 4, Oscar 2020 du Meilleur film d'animation.

Pour profiter de l'ensemble de ces programmes, il suffit de souscrire à l'offre Série limitée Canal+/Disney+ à 19,90 €, qui comprend Canal+, Canal+ Décalé et Disney+.