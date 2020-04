Disney+ : la série Star Wars «Cassian Andor» ne devrait pas être trop retardée par le coronavirus

Selon le superviseur des effets spéciaux Neal Scalan, qui travaille sur la série, la diffusion de «Cassian Andor» - prévue pour 2021 sur Disney+ - ne devrait pas être trop retardée par l’épidémie de coronavirus.

Selon les propos rapportés par le site américain ComicBookMovie.com, ce dernier affirme que la pré-production avait déjà été lancée six semaines avant que les mesures de confinement ne soient adoptées en Californie. Le tournage était prévu pour débuter en juin prochain. Avec ce travail réalisé en amont, la série ne devrait pas prendre trop de retard par rapport à ce qui était prévu.

«Nous étions au Royaume-Uni sur le point de commencer le travail sur d'autres séries Disney, mais elles ont malheureusement toutes été arrêtées. On travaillait depuis six semaines sur l'histoire de Cassian Andor quand le virus a frappé, et malheureusement, nous sommes maintenant tous en confinement. Donc, nous essayons de faire avancer les projets, depuis chez nous, du mieux que nous pouvons», explique-t-il.

Attendue dans le courant de l’année 2021, la série Cassian Andor suivra les aventures de ce membre de l’Alliance Rebelle avant les événements décrits dans le film Rogue One. Le comédien Diego Luna reprendra son rôle dans la série.