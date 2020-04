Le film documentaire de Stephen Curry «Jump Shot : The Kenny Sailors story» en ligne dès le 16 avril

En raison de l’épidémie de coronavirus, le film documentaire «Jump Shot : The Kenny Sailors story» - prévu pour sortir dans les salles américaines le 2 avril dernier - sera disponible en ligne dès le 16 avril.

Les spectateurs français devront débourser 7,99$ (soit 7,32€) pour pouvoir visionner le film en streaming via le site jumpshotthemovie.com (la création d'un profil est nécessaire), et devront parler couramment l’anglais pour pouvoir profiter de ce film dont Stephen Curry, star des Warriors de Golden State, est le producteur exécutif. Et qui contient les témoignages de plusieurs pointures de la ligue, notamment Dirk Nowitzki et Kevin Durant, ou encore Nancy Lierbeman. A noter que 10% des recettes seront reversées à une association permettant de servir des repas aux familles les plus démunis pendant la crise sanitaire aux États-Unis.

L’histoire revient sur le parcours de Kenny Sailors, premier joueur de l’histoire du basketball à effectuer un «jump shot» – le tir en suspension en français – en 1943, lors d’un match de la ligue universitaire américaine, la NCAA. Sans le savoir alors, il venait d’inventer l’arme offensive qui allait devenir incontournable dans la pratique du sport 70 ans plus tard. «D’une certaine manière, on pourrait dire qu’il a défini le jeu de basket-ball en développant la principale arme offensive du jeu. Mais cela n’a jamais vraiment défini qui il était», explique le réalisateur, Jacob Hamilton.

Effectivement, s’il est l’inventeur du tir en suspension, la vie de Kenny Sailors ne saurait se résumer à ce simple geste, aussi révolutionnaire soit-il. Ancien soldat de l’armée américaine ayant combattu pendant la Seconde Guerre Mondiale, Kenny Sailors a mené une vie incroyablement riche qui force le respect, et a également été un des grands promoteurs du basket féminin. Le récit d’une existence passionnante, qui a toutes les raisons de ravir les fans NBA.