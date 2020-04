Disney+ : Une série documentaire sur «The Mandalorian» le 4 mai pour le «Star Wars Day»

A l’occasion de la journée mondiale Star Wars, le 4 mai prochain («May the 4th be with you»), Disney+ diffusera une série documentaire en 8 épisodes sur les coulisses de «The Mandalorian», ainsi que l’ultime épisode de «The Clone Wars».

La plate-forme de streaming clôturera l’incroyable épopée de sa série animée lancée en 2008, et qui a rencontré un succès colossal au fil des années.

Assistez à l'ultime saison de la série évènement. Retrouvez la saison finale de #TheCloneWars, en streaming dès maintenant sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/QR5w5zDyBa — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) April 9, 2020

Les fans de Star Wars pourront ensuite tranquillement entamer le visionnage de la série documentaire sur le «making-of» de The Mandalorian qui révèlera, au cours de ses huit épisodes, les secrets de fabrication de la première série en live-action de la célèbre saga étoilée. «Nous avons vécu une expérience formidable et nous avons hâte de la partager avec vous», confie Jon Favreau, le showrunner de la série, dans un communiqué.

On vous fait découvrir les coulisses de #TheMandalorian. Disney Les Making-Of : The Mandalorian, une série documentaire de 8 épisodes, en streaming dès le 4 mai sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/tN2ebhMGHH — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) April 15, 2020

Des interviews exclusives, des images inédites, et le témoignage de Jon Favreau, permettront de révéler l’envers du décor des aventures de Mano et de bébé Yoda. Il sera également question d’aborder l’héritage de la saga initiée par George Lucas en 1977, l’incroyable débauche de technologie déployée dans la série, le rôle joué par la bande originale, les influences artistiques, ou encore d'entendre les comédiens parler de leurs personnages respectifs.

Pour rappel, la saison 2 de The Mandalorian est attendue pour le mois d'octobre 2020 sur Disney+.