«Koh-Lanta» : Ahmad confie à Denis Brogniart avoir été menacé de mort

Invité de la pastille Instagram de Denis Brogniart ce 14 avril, Ahmad, dernier éliminé en date de l'édition 2020 de «Koh Lanta», a confié avoir reçu des menaces de mort après sa participation au jeu d’aventure de TF1.

Son côté très stratège n’a pas plu aux autres candidats - en particulier Delphine qui a considéré devoir son élimination à une traîtrise du jeune homme - et Ahmad ne s‘est pas non plus attiré la sympathie des téléspectateurs…

«Je me suis fait critiquer, mais la critique ne me dérange pas. Le fait de ne pas respecter mon jeu, de ne pas adopter ma vision des choses, je le respecte à 1000%, je n’ai aucun problème avec ça», a-t-il expliqué au micro de l'animateur du divertissement Denis Brogniart qui reçoit chaque jour des personnalités sur son compte Instagram.

Mais si le candidat a apprécié l’expérience en elle-même, la suite a été plus compliquée à gérer comme il l’a confié : «C’était un déferlement. C’est tombé dans les insultes, dans la haine, dans le boycott des entreprises. Dans les menaces de mort, et ça c’était un petit peu compliqué».

Ahmad en a profité pour adresser un message à ses «harceleurs» : «Faut vraiment que les gens prennent du recul et se dépassionnent un petit peu. Ou en tout cas que ça ne rentre pas dans l’injure et dans la haine comme j’ai pu l’avoir».