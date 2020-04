Tiger King : O.J Simpson pense que Carole Baskin a donné son ex-mari aux tigres

Poussé par ses followers à regarder la série documentaire Tiger King, O.J. Simpson s’est adressé à eux via une vidéo publiée sur Twitter le 1er avril dernier afin de partager ses impressions.

L’ancienne star du football américain explique avoir regardé la totalité des épisodes de la série documentaire. «Hier, j’ai regardé l’émission et, oh mon dieu, l’Amérique est-elle mal à ce point ?», commence-t-il. «J’ai enchaîné les six épisodes et je ne pouvais pas croire ce que je regardais. Qu’est-ce que vous avez les Blancs avec les animaux sauvages ? Laissez-les tranquilles !», poursuit O.J Simpson.

Celui qui a été acquitté en 1995 du meurtre de son épouse, Nicole Brown, avant de purger une peine de neuf années de prison pour vol à main armé en 2008, a ensuite délivré son verdict concernant Carole Baskin, et l’hypothèse selon laquelle elle aurait tué son ex-mari, Don Lewis, avant de faire disparaître son corps en le donnant à manger à ses tigres.

«Il y a une chose que je dirais, il n’y a pas l’ombre d’un doute dans mon esprit, c’est que le mari de la dame est un sashimi pour tigre. C’est tout ce que j’ai à dire ! Prenez soin de vous, et j’espère que vous trouverez un truc mieux à regarder», conclut-il.