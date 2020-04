HBO demande à des réalisateurs espagnols de créer une série sur le confinement

HBO planche déjà sur une série d’anthologie autour du thème du confinement.

Selon Variety qui rapporte l’information, la chaîne américaine a demandé à cinq réalisateurs espagnols de travailler sur ce programme. Il aurait déjà pour titre «At home».

Ainsi Leticia Dolera («Perfect Life»), Rodrigo Sorogoyen («The Candidate»), Paula Ortiz («The Bride»), Carlos Marqués-Marcet («10.000km») et Elena Martín («Julia ist ») seraint chargés de réaliser un épisode d’une quinzaine de minutes chacun depuis leur domicile.

Comédies romantique, fantastique ou dramatique... Qu'il s’agisse de disputes au sein d’un couple ou de joyeuse cohabitation entre amis, la série abordera le thème imposé du confinement par le prisme de plusieurs genres.

Les metteurs en scène sollicités ne devront user que des moyens à leur disposition alors qu’ils sont actuellement eux-mêmes confinés. Des contraintes qui transforme l'exercice en challenge, et devraient donner lieu à un résultat original.

Le confinement et plus généralement la pandémie de Covid-19 est un terreau fertile pour de nombreux artistes. Certains ayant été plus rapides que d’autres, à l’instar du réalisateur canadien Mostafa Keshvari avec le film «Corona».