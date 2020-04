Mort de Christophe : les chaînes de télévision rendent hommage au chanteur

Le chanteur d’«Aline» et des «Mots bleus», Christophe, est décédé jeudi à 74 ans des suites d'une maladie pulmonaire. Chanteur décalé et dandy, il a marqué l’histoire de la chanson française depuis les années 1960. Les chaînes de télévision bouleversent leurs programmes pour lui rendre hommage.

Vendredi 17 avril

France 2 lui consacrera un numéro du magazine musical «Basique» à 20h55, puis à 22h50 les téléspectateurs auront rendez-vous avec un «Taratata spécial Christophe», avec 14 titres en solo ou en duo.

«Fidèle de l’émission depuis toujours, Christophe a marqué Taratata de son empreinte avec des reprises et des duos, qui auront ce soir plus que jamais, une valeur particulière», annonce la chaîne.

Au programme de cette soirée, ses plus grands tubes, «Les mots bleus», «Les paradis perdus», «Succès fou», «La Dolce Vita», «Les Marionnettes», souvent interprétés au bras de la nouvelle génération, d’Olivia Ruiz à Juliette Armanet, en passant par Nusky & Vaati. Mais aussi des reprises, comme «Couleur menthe à l’eau», lors de la 500e de Taratata au Zénith, avec son ami Eddy Mitchell. Jusqu'à son dernier duo avec Laetitia Casta, sur «Daisy», enregistré le 12 mars dernier.



Du côté de la chaîne W9, on annonce en fin de soirée une programmation musicale spéciale «pour saluer Christophe».

Taratata rendra hommage à Christophe ce soir sur @france2tv avec @nagui pic.twitter.com/VJutQz3573 — Taratata Officiel (@Taratata) April 17, 2020

Samedi 18 avril

Mélody rendra hommage à l’artiste tout au long du week-end, en particulier avec une soirée dédiée à 20h40.

Lundi 20 avril

Le documentaire «Christophe», qui sera diffusé à 23h15 sur France 3, donnera l’occasion de redécouvrir sa carrière : ses plus grands tubes, ses interventions sur les plateaux de télévision, ses confidences jusqu’aux dernières images inédites de l’artiste sur scène en janvier 2020 où le réalisateur l’a suivi pour dévoiler des moments de vie et des coulisses de la tournée.

Mercredi 22 avril

A 23h20, un hommage sera rendu aux plus belles chansons de Christophe, par les artistes du Concert des Confinés.

A noter que le site france.tv propose de nombreuses archives, extraits d'émissions de France Télévisions avec le chanteur :



- Thé ou Café de 2016



- Son live dans 20h30 le dimanche en février dernier



- Son passage dans la Vie secrète des chansons en 2016



- Et ses nombreux passages dans Taratata.

Vendredi 24 avril

Arte rediffusera à 22h30 le concert qu’il avait donné dans les jardins de la Villa Médicis à Rome en 2014, lors du festival Villa Aperta. Egalement disponible dès maintenant sur Arte Concert, jusqu'au 22 juin 2020. Pour son premier concert en Italie depuis quarante ans, «le dernier des Bevilacqua» avait rendu un bel hommage à ses aïeux lombards en offrant une version magnifique des «Mots bleus» et en traduisant certains couplets de son répertoire. Un moment rare et touchant d’ores et déjà visible sur Arte Concert.