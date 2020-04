Netflix signe un accord avec l’éditeur BOOM!

Netflix vient de conclure un accord d’exclusivité avec l’éditeur de comics BOOM ! Studios, l’un des plus importants aux États-Unis. Une alliance qui permettra à la plate-forme de streaming de disposer d’un large choix d’adaptations pour de futures séries animées ou en live-action.

Selon le site américain Deadline, BOOM! – dont le catalogue de comics est le plus vaste après ceux de Marvel et DC Comics – était déjà sous contrat avec la 20th Century Studios (qui est désormais la propriété de Disney), et celui-ci ne prendra fin qu’en janvier 2021. L’alliance avec Netflix laisse entrevoir la possibilité de voir des œuvres très populaires telles que Lumberjanes, Something is killing the children, Once & Future, mais aussi Mouse Guard, débarquer prochainement sur la plate-forme de streaming.

Lancé par la Twentieth Century Fox, avant d’être annulé par Disney en avril 2019, l’adaptation de Mouse Guard a de quoi susciter l’enthousiasme. Notamment quand on voit la démo publiée sur Internet.

Pour le moment, Netflix n’a pas confirmé son intention de relancer le projet. Mais nul doute que le potentiel est bel et bien là.