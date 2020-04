«Skam» : la bande-annonce de la saison 6 du teen drama qui démarre ce 18 avril

France TV a annoncé, ce vendredi 17 avril, que la saison 6 de sa série «Skam» serait lancée dès le 18 avril sur la plateforme Francetv Slash.

Une super nouvelle pour tous les fans de cette très réussie adaptation française d'une série norvégienne pour ados à succès, dont elle s’est, ces dernières saisons, totalement émancipée en ne perdant toutefois rien de ses qualités, tant dans son réalisme que dans la pertinence de ses sujets.

Au travers des nouveaux épisodes, la série poursuit de s’intéresser au quotidien d’un groupe de lycéens. Chaque saison se penche plus particulièrement sur l’un d’entre eux, et cette 6e saison ne fera pas exception.

Il s’agira du personnage de Lola, la soeur de Daphné que les téléspectateurs ont découverte lors du dernier épisode de la saison 5. Un personnage qui pourrait cacher un lourd secret… Le teaser annonce la couleur sombre de la saison.

Le pitch : Lola a beau être la sœur de Daphné, les deux filles ne pourraient pas être plus différentes. Si Daphné est d'un naturel optimiste, joyeux et ingénu, Lola, elle, traîne une noirceur et un mal de vivre permanent. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle Daphné n’a jamais parlé d'elle... Puis un drame familial va bouleverser l’existence des deux sœurs. Lola, isolée et adepte de l’autodestruction, perd complètement pied. Elle devra apprendre à s’ouvrir aux autres : Eliott, Maya et sa Mif, les nouveaux venus, mais aussi le Gang et le Crew bien sûr.

Comme chaque saison, des séquences de une à 8 minutes seront postées «en temps réel» au fil de la semaine sur france tv/slash, ainsi que sur la chaîne YouTube france.tv/slash, avant la publication d'un épisode complet de 21 minutes chaque vendredi à 18h. Le premier de la saison 6 sera ainsi à voir dans son intégralité le vendredi 23 à 18h.

Très ancrée dans son époque, Skam se décline aussi sur les réseaux sociaux. Des contenus supplémentaires développent la psychologie des personnages et nourrissent et éclaircissent les intrigues.

Pendant toute la période de diffusion, 16 comptes Instagram des personnages sont alimentés quotidiennement, notamment avec des stories, au moment où l’action a lieu dans la série.

Rien ne sera plus jamais pareil. Demain #SKAMFrance saison 6. pic.twitter.com/kzpX2Sande — francetvslash (@francetvslash) April 17, 2020